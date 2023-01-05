هل يشارك رونالدو مع النصر في مواجهة نظيره الطائي؟

يتساءل الكثيرون بشأن مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ناديه الجديد النصر السعودي، في مباراته أمام ضيفه الطائي غدا الجمعة، ضمن الجولة 12 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

ومن المقرر ان يلتقي النصر مع نظيره الطائي مساء اليوم الخميس، على ملعب "مرسول بارك" في العاصمة الرياض.

ووفق المصادر الاعلامية، فإن لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قررت تأجيل لقاء النصر والطائي، بناء على خطاب رئيس مجلس إدارة شركة الوسائل السعودية، القاضي بعدم قدرة ملعب "مرسول بارك" بجامعة الملك سعود على استضافة المباراة، وذلك نظرا لغزارة الأمطار التي أدت إلى أعطال كهربائية بإنارة الملعب والبوابات، وذلك استنادا إلى التقرير الهندسي وحرصا على سلامة اللاعبين والحضور، لذلك تم اتخاذ قرار التأجيل، حيث تقرر إقامة المباراة يوم غد الجمعة، بنفس الملعب والتوقيت.

وينتظر عشاق كرة القدم حول العالم الظهور الأول للنجم كريستيانو رونالدو بقميص نادي النصر، بعد توقيع عقد معه حتى صيف 2025، مقابل راتب سنوي يقدر بنحو 200 مليون يورو وفقا لتقارير صحفية.