الرئيس بوتين يوعز بوقت اطلاق النار في أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الخميس، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوعز إلى وزارة الدفاع الروسية بوقف إطلاق النار على طول خط التماس للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وحسب وكالة سبوتنيك الروسية، فإن بوتين اوعز بوقف اطلاق النار على كامل الجبعة من الساعة 12:00 بتوقيت موسكو في 6 يناير، وحتى 24:00 يوم 7 يناير.

ودعا بوتين الجانب الأوكراني إلى إعلان وقف إطلاق النار ومنح المواطنين الذين يعتنقون الأرثوذكسية يعيشون في مناطق العمليات العسكرية فرصة حضور القداس عشية عيد الميلاد، وكذلك في يوم الميلاد المسيح.

من جهته، دعا بطريك موسكو كيريل، في وقت سابق اليوم، إلى هدنة عيد الميلاد حتى يتمكن الأرثوذكس من حضور القداس عشية عيد الميلاد ويوم ميلاد المسيح.

يشار إلى أن روسيا أعلنت في 24 فبراير الماضي عن العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.