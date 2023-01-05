التحديث الأخير: تردد قناة العالم الإيرانية HD نايل سات2023

تردد قناة العالم الإيرانية HD نايل سات2023، رغم كثرة القنوات الإخبارية المنتشرة في الوطن العربي وبلاد الشام، إلا أن تردد قناة العالم الإخبارية الجديد على نايل سات2023م، بات محط بحث واهتمام كبير على محركات بحث قوقل وغيرها من المحركات الأخرى، خاصة وأن قناة العالم لها متابعة واسعة من قبل الجمهور الإيراني والعراقي، لما تتمتع به من جودة عالية في الحقبة البرامجية لديها.

تردد قناة العالم نايل سات 2023

وقناة العالم الإخبارية هي قناة إيرانية حكومية، تبث من طهران وتعرض أهم وأحدث الأخبار الراهنة حول العالم لحظة بلحظة، ولعبت دوراً كبيراً في نقل الصورة للعالم ابان حروب الإسرائيلية على قطاع غزة، وكذلك حرب تموز على لبنان.

تردد قناة العالم 2023

ووفقاً لأخر التحديثات الخاصة بتردد قناة العالم الإخبارية على النايل سات 2023، فقد جاء وفقاً لقناة العالم على النحو التالي:

تردد القناة : 11578

معدل الترميز25400

الاستقطاب: أفقي

معدل تصحيح الخطأ :9/6

تردد قناة العالم الإيرانية على نايل سات

وتنزيل تردد قناة العالم الإخبارية الجديد نايل سات نتبع الخطوات التالية:

نضغط على زر القائمة “menu” من الريموت كنترول.

نختار من القائمة كلمة التركيب “installation“.

ستظهر قائمة بها عدة خيارات، حدد التثبيت اليدوي “Manual installation“.

نقوم باختيار القمر الصناعي نايل سات “Nilesat” من قائمة الأقمار الصناعية.

ادخال تردد قناة العالم الجديد وجميع البيانات الموضحة في الجدول السابق.

ثم اضغط على كلمة بحث “Search” لبدء البحث عن القنوات ذات التردد نفسه.

بمجرد اكتمال البحث، سيُطلب منك الضغط على حفظ لحفظ القنوات الجديدة.

تردد قناة العالم HD نايل سات

ولزيادة التأكيد على تردد قناة العالم الإخبارية الجديد على نايل سات 2023، سنضع لكم في مقالنا تردد قناة العالم الإيرانية HD نايل سات2023، مقطع فيديو يوضح لكم تردد قناة العالم الإخبارية وكذلك طريقة تنزيل تردد قناة العالم الإخبارية الجديد 2023.

تردد قناة العالم ٢٠٢٣