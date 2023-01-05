جماهير نابلس تشيّع جثمان الشهيد عامر أبو زيتون

شيّعت جماهير شعبنا، بعد ظهر اليوم الخميس، جثمان الشهيد الفتى عامر أبو زيتون، إلى مثواه الأخير في مخيم بلاطة، شرق نابلس بالضفة المحتلة.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا الحكومي، باتجاه منزل ذوي الشهيد في مخيم بلاطة، لإلقاء نظرة الوداع عليه، والصلاة عليه في مسجد عباد الرحمن في المخيم، ثم مواراته الثرى في مقبرة الشهداء.

وخلال التشييع، ردّد المشاركون هتافات منددة بجرائم الاحتلال التي ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة..

وكانت وزارة الصحة، أعلنت فجرا عن ارتقاء الطفل أبو زيتون (16 عاما)، بعد إصابته برصاصة في الرأس، أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على نابلس