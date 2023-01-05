بالصور سرايا القدس تودع شهيدها المجاهد «سائد القطناني» بجنازة مهيبة

شيّعَ الآلاف من المواطنين في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة ظهر اليوم جثمان الشهيد المجاهد سائد موسى القطناني في موكب جنائزي مهيب.

واستشهد القطناني، مساء أمس الأربعاء، متأثراً بإصابته قبل أيام، ليمضي إلى ربه بعد رحلة حياة سخرت بمجملها في سبيل الله جهاداً ودفاعاً عن أبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال الصهيوني المجرم.

وانطلق موكب التشييع الذي تقدمه قيادة حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس ولفيف من أبناء شعبنا الفلسطيني من منزل عائلة الشهيد بمنطقة الخنساء غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة، حيث ألقيت نظرة الوداع على جثمانه الطاهر، لينقل بعدها إلى مسجد الخنساء، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه قبل أن يوارى الثرى في مقبرة بيت لاهيا.

وفي كلمة حركة الجهاد الإسلامي، أثنى عضو المكتب السياسي للحركة، خالد البطش، على دور الشهيد سائد القطناني في طريق الجهاد المقاومة والمعارك التي خاضتها سرايا القدس وفصائل المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني.

وبين البطش أن عائلة القطناني وهي تودع الشهيد سائد ليلحق بركبه شقيقيه الشهيدين من كتائب القسام وكتائب شهداء الأقصى تؤكد على وحدة الدم الفلسطيني والتلاحم بين كافة أطياف الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن وقوف الشعب الفلسطيني خلف دماء الشهداء وستبقى هذه الطريق هي الأوحد لتحرير فلسطين.

وفي رسالة للعدو الصهيوني أكد البطش أن الشعب الفلسطيني متوحد خلف مقاومته وستبقى فصائل المقاومة موحدة لصد أي عدوان صهيوني على الشعب الفلسطيني.

وكانت نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحد فرسانها الميامين في لواء الشمال، الذي ارتقى متأثراً بإصابته قبل يومين.

وقالت سرايا القدس في بيانها العسكري:" إن الشهيد "سائد موسى القطناني" (37 عاماً) استشهد مساء الأربعاء 11 جمادى الآخرة 1444 هـ، الموافق 4 يناير- كانون الثاني 2023م، متأثراً بإصابته قبل يومين، ليمضي إلى ربه بعد رحلة حياة سخرت بمجملها في سبيل الله جهاداً ودفاعاً عن أبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال الصهيوني المجرم".

وأضافت:" إننا في سرايا القدس نحسب شهيدنا من المجاهدين الأفذاذ الذين صالوا وجالوا مقاومةً وعطاءً وكانت له البصمة والأثر في مشروع المقاومة والتحرير".

















