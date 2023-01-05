بالصور شاهد| غزة تحتفل بالإفراج عن الأسير كريم يونس

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شاهد| غزة تحتفل بالإفراج عن الأسير كريم يونس
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:04 م
05 يناير 2023
شاهد| غزة تحتفل بالإفراج عن الأسير كريم يونس
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