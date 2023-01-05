ما هي فــوائد تمــارين الأرجل؟

تعتبر التمارين الرياضية من أهم الفوائد التي تعود على الإنسان، وتعد تمارين الأرجل من أفضل التمارين التي يمكن القيام بها ولها فوائد متعددة، بحيث تساعد تمارين الأرجل على تقوية وبناء عضلات القدمين، ويوجد لهذه التمارين العديد من الفوائد المختلفة ومنها تناسق الأرجل مع شكل الجسم وزيادة الثقة بالنفس، وغيرها من التمارين وهي كما يلي:

فوائد تمارين الأرجل

تعزيز صحة القلب:

تمارين الأرجل لها دور مهم في تحسين صحة القلب والرئتين حيث أنها تعتبر من تمارين المقاومة والتمارين الهوائية، كما أنها تعد بمثابة تمارين الكارديو والتي تساعد على رفع نبضات القلب وزيادة نسبة حرق الدهون بالجسم.

تجنب الإصابات:

القيام بتمارين الأرجل بشكل منتظم يساعد على مرونة المفاصل وزيادة القوة العضلية، وهذا بدوره يساعد على التقليل من الإصابات أثناء أداء التمارين الرياضية وخاصة الإصابات الخاصة بالمفاصل والأوتار والألياف العضلية.

تعزيز هرمونات النمو:

تساعد تمارين الأرجل على تحفيز هرمون النمو البشري HGH والتستوستيرون ( هرمون الذكورة) وتساعد هذه الهرمونات على زيادة ضخامة العضلات.

تعزيز عملية الأيض:

تعتبر تمارين الأرجل مهمة لبناء العضلات وهذا يحتاج إلى المزيد من الطاقة، وهذا بدوره يساعد على حرق السعرات الحرارية وبالتالي يزيد من عملية الأيض " التمثيل الغذائي".

التقليل من آلام أسفل الظهر:

عند القيام بتمارين الأرجل فإنها تساعد على تقوية عضلات الظهر والبطن، وبالتالي يساعد هذا على التقليل من الآلام الموجودة أسفل الظهر.

تحسين الأداء الرياضي:

تعتبر تمارين الأرجل مهمة جدًا لتحسين الأداء الرياضي عند اللاعبين والرياضيين، حيث أنها تزيد من القوة والقدرة على التحمل إلى جانب السرعة عند الجري أو القفز.