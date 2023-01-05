مصادر خاصة لــ" فلسطين اليوم" توضح سبب تأخر صرف رواتب موظفي السلطة

أكدت مصادر خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" اليوم الخميس 5/1/2023، أن سبب تأخر صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر ديسمبر 2022 حتى اللحظة، لا يعود لوجود أزمة مالية في السلطة أنما لتأخر إرسال أموال المقاصة من الاحتلال للسلطة.

وبينت المصادر الخاصة أن سبب تأخير تحويل أموال المقاصة لا يعود لأي أسباب سياسية إنما لمسائل لوجستية خاصة بتحويل الأموال نتيجة إغلاق السنة المالية السابقة فقط.

وأشارت المصادر الخاصة من رام الله إلى أن الوضع المالي للسلطة يشهد تحسناً وخاصة في ظل زيادة الإيرادات مع نهاية العام الماضي وبداية الحالي .

وأوضحت المصادر أن أموال المقاصة لم تُحول حتى مساء أمس، متوقعاً أن يتم إرسال المقاصة خلال الأيام القادمة والإعلان عن موعد الصرف.

جدير بالذكر، أن السلطة صرفت رواتب الموظفين العمومين الشهر الماضي في السادس من ديسمبر بواقع 80% وبحد أدنى 2000 شيكل.