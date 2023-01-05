بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي اليوم الخميس 5 يناير 2023- مباراة تشيلسي ومان سيتي بث مباشر

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كم هدف سجله مانشستر سيتي في هذا الفيديو من #الأفضل_في_الشهر ؟ ⚽#السيتي pic.twitter.com/tSwOBoSg9F — مانشستر سيتي (@Cityarabia) January 4, 2023

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حيث يمكن لجماهير تشيلسي ومانشستر سيتي أن تشاهد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر ضمن الجولة التاسعة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، على ملعب ستامفورد بريدج، شاهد بث مباشر مباراة تشيلسي والسيتي يلا شوت تويتر يوتيوب، على ملعب البلوز، كون نادي تشيلسي يسعى جاهدا مع مدربه الجديد أن يعود لأمجاده الماضية، كون كان بطلا لدوري أبطال أوروبا قبل عامين، وحاز قبل سنوات على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في ظل منافسة شرسة بين أقوى الفرق الإنجليزية، أبرزها ليفربول ومانشستر سيتي وجاره اليونايتد.

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