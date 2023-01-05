اليوم : مجلس الأمن يعقد جلسة علنية بشأن القدس بعد اقتحام بن غفير للأقصى

يعقد مجلس الأمن الدولي في وقت متـأخر من الليلة المقبلة اجتماعا بناء على طلب من الإمارات والصين لبحث الاقتحامات "الإسرائيلية" المتكررة للحرم القدسي الشريف وتهديد الوضع الراهن للمسجد ، وخاصة بعد اقتحام بن غفير لباحات المسجد الأقصى.

وأعلنت الأمم المتحدة أن الأمين العام المساعد للشؤون السياسية وبناء السلام، خالد الخياري سيقدم إحاطة إعلامية إلى مجلس الأمن في الجلسة المعنونة “الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين”.

وكانت وسائل إعلام "إسرائيلية"، قالت إن "تل أبيب" تحاول منع عقد اجتماع لمجلس الأمن اليوم الخميس بشأن اقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى.

وكانت مصادر دبلوماسية أوضحت أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مفتوحة اليوم الخميس لمناقشة التطورات في المسجد الأقصى، يأتي هذا بينما توالت الإدانات العربية والدولية لاقتحام الوزير الإسرائيلي لباحات الأقصى.



