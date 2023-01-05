ارتفاع قائمة أيقونات الأسرى إلى 20 أسيرًا في سجون الاحتلال

أكد الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى تامر الزعانين اليوم الخميس 5/1/2022، انضمام الأسيرين القائدين ناصر حسن أبو سرور والذي اُعتقل بتاريخ 04/01/1993م ومحمود جميل أبو سرور والذي اعتقل بتاريخ 05/01/1995م والمحكومين بالسجن المؤبد (مدى الحياة)؛ وهما من محافظة بيت لحم بالضفة المحتلة لقائمة أيقونات الأسرى الفلسطينيين الذين مضى على اعتقالهم (30) عامًا متواصلة وبشكل مستمر في داخل الأسر.

وقال الزعانين:"إن مؤسسة مهجة القدس ارتأت في عام 2017م أن تطلق على الأسرى الذين مضى على اعتقالهم (30) عامًا وبشكل مستمر وما زالوا حتى الآن داخل الأسر اسم "أيقونات الأسرى"؛ وقائمة أيقونات الأسرى تضم حاليًا (20) أسيرًا".

وقائمة الأسرى هم: الأسير القائد ماهر يونس والأسير القائد محمد الطوس والأسير القائد إبراهيم أبو مخ والأسير القائد وليد دقة والأسير القائد إبراهيم بيادسة والأسير القائد أحمد أبو جابر والأسير القائد سمير أبو نعمة والأسير القائد محمد داوُد والأسير القائد بشير الخطيب والأسير القائد جمعة آدم والأسير القائد محمود أبو خرابيش والأسير القائد رائد السعدي والأسير القائد إبراهيم إغبارية والأسير القائد محمد إغبارية والأسير القائد محمد جبارين والأسير القائد يحيى إغبارية والأسير القائد ضياء الأغا والأسير القائد ناصر أبو سرور والأسير القائد محمود أبو سرور).

وقد أفرجت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الخميس عن الأسير القائد كريم يونس؛ كأقدم أسير فلسطيني بعد أن أمضى في الأسر مدة محكوميته البالغة 40 عامًا بشكل مستمر ومتواصل.

وبين الزعانين أن هؤلاء الأيقونات القادة لم تشملهم صفقات المقاومة ولا الصفقات السياسية مع المحتل الصهيوني.

وطالب الزعانين أن يكون هناك تحرك جاد وفعال لإبراز معاناة أيقونات الأسرى وتضحياتهم وتخليد صبرهم وصمودهم، وأن هناك الأسير القائد نائل البرغوثي أقدم أسير فلسطيني تم الإفراج عنه في صفقة وفاء الأحرار وكان حينها قد مضى في سجون الاحتلال 34 عاما متواصلة، ومن ثم أعيد اعتقاله في العام 2014، والأسير القائد الكفيف علاء البازيان.