د. رضوان: الاحتلال ارتكب جريمة جديدة بنابلس ودماء الشهداء لن تذهب هدراً

قال الدكتور رضوان القيادي في حركة حماس اليوم الخميس 5/1/2023 ، ان الاحتلال ارتكب جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائمه بقتله للشهيد الفتى عامر أبو زيتون 16 عاما خلال اقتحام جيش الاحتلال لمخيم بلاطة.

وقال رضوان ان دماء الشهداء لن تذهب هدرا وستبقى وقودا لأبناء شعبنا لمواصلة مسيرة المقاومة وستكون لعنة على الاحتلال.

ووجه التحية للمقاومة الباسلة ولأبناء شعبنا في مخيم بلاطة البطولة ونابلس جبل النار وجنين أيقونة المقاومة وستبقى الضفة خزانا للمقاومة.

دعا أهلنا للرد على هذه الجريمة بتصعيد المواجهة والاشتباك مع الاحتلال الصهيوني.

وكان الفتى عامر أبو زيتون (١٦ عاماً) استشهد متأثرًا بجراحه التي أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة فجر اليوم".

وقالت المصادر: إن قوة خاصة تابعة للاحتلال "الإسرائيلي" اقتحمت مخيم بلاطة، وحاصرت عدة منازل وهو ما أدى إلى اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة مع المقاومين، الذي أسفر عن ارتقاء الفتى أبو زيتون.