راصد جوي: هناك فرص متواضعة وعابرة لزخات من الأمطار

أفاد الراصد الجوي ليث العلامي أن هناك فرص متواضعة وعابرة لزخات من الأمطار فوق نطاقات جغرافية ضيقة خلال يوم غد الخميس.

و بحسب الراصد الجوي، فإنه من المتوقع أن تسقط امطار يوم الجمعة تتركز في المحافظات الشمالية من البلاد، تمتد أحياناً نحو "بعض" الأجزاء الوسطى حتى صباح السبت.

و من جهتها توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نهار غدٍ الخميس، خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة، فيكون الجو غائماً جزئياً وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

يوم السبت المقبل يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج، و الله تعالى أعلى و أعلم.