الحركة الأسيرة تهدد بالعصيان الشامل احتجاجاً على اجراءات الاحتلال

أعلنت الحركة الوطنية الأسيرة اليوم الأربعاء توحيد صوفها ضد إجراءات حكومة الاحتلال، واستعدادها لمواجهة إجرام حكومته الفاشية الجديدة.

وأكدت في بيان لها أن الأسرى في كافة قلاع الأسر سيواجهون الإرهاب الصهيوني وإجراءات حكومته الفاشية بكل شجاعةٍ واقتدار، موحدين تحت راية فلسطين، وتحت قيادةٍ موحدة، ومشروع نضالي واحد، تم إقراره من كافة الفصائل الوطنية والإسلامية داخل قلاع الأسر

وقالت إنّ أيّ اعتداءٍ على الأسرى وحقوقهم سيواجه بالعصيان الشامل، وبانتفاضةٍ عارمة في كافة قلاع الأسر، مؤكدةً أن هذه الانتفاضة ستُشكّل بركان حرية سينفجر في وجه هذا المحتل.

وأضافت قائلةً: "المعركة القادمة -إن وقعت- ستُتوج بإضراب الحرية، ولن تنتهي إلا بالنصر والحرية بتحررنا إلى الحياة الدنيا أحياء، أو نلقى الله شهداء في هذه الحرب الفاصلة بيننا وبين أبناء كهانا"

وأعلنت في بيانها أنها قد دخلت مرحلة التعبئة العامة في صفوف الأسرى في كافة قلاع الأسر، وذلك من أجل الإعداد والاستعداد للمواجهة القادمة.

ووجهت في بيانها رسالةً إلى غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة بأن تُبقي سيفها حاضرًا ومشرعًا، لتسند ظهرها في هذه المعركة الحاسمة، وأن تعجل بالوفاء بالوعد بتحرير الأسرى.