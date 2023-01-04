سرايا القدس تزف شهيدها سمير القطناني

زفت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مساء اليوم الأربعاء في بيان لها شهيدها المجاهد "سائد موسى القطناني" (37 عاماً)، من فرسانها في لواء الشمال، الذي ارتقى متاثراً بإصابته قبل يومين

و فيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

{وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ}

بيان عسكري صادر عن سرايا القدس

سرايا القدس تنعى شهيدها المجاهد "سائد موسى القطناني" من فرسانها في لواء الشمال

بكل آيات الإيمان بقضاء الله وقدره تنعى سرايا القدس إلى أبناء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية مجاهداً بطلاً من فرسانها الميامين:

الشهيد: سائد موسى سمير القطناني - (أبو فادي)

(37 عاماً) - من مجاهدي سرايا القدس في لواء الشمال

من سكان مدينة بيت لاهيا

والذي استشهد مساء اليوم الأربعاء 11 جمادى الآخرة 1444 هـ، الموافق: 4 يناير- كانون الثاني 2023م، متأثراً بإصابته بعيار ناري عن طريق الخطأ، ليمضي إلى ربه بعد رحلة حياة سخرت بمجملها في سبيل الله جهاداً ودفاعاً عن أبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال الصهيوني المجرم.

إننا في سرايا القدس نحسب شهيدنا من المجاهدين الأفذاذ الذين صالوا وجالوا مقاومةً وعطاءً وكانت له البصمة والأثر في مشروع المقاومة والتحرير، ونسأل الله العلي القدير أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، ونعاهده وكل الشهداء أن نبقى محافظين على أمانة السلاح وخط الجهاد والمقاومة حتى حرية كل فلسطين.

وإنا لله وإنا إليه راجعون

سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الأربعاء: 11 جمادى الآخرة 1444 هـ، الموافق: 4 يناير-كانون الثاني 2023م