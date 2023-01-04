استقبل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي National Geographic الجديد 2023 نايل سات HD

ارفق لكم فريق الموقع آخر تحديث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي National Geographic 2023 نايل سات HD و SD عالم الحيوان في هذه المقالة بعد أن رصدنا كميات كبيرة جدا من قبل الالاف من الأشخاص في مختلف بلدان العالم في البحث عبر محركات البحث لا سيما على جوجل الشهير عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك وفي هذه المقدمة نشير لكم إلى أنه في يوليو من عام 2009 تم إطلاق نسخة عربية من قناة ناشونال جيوغرافيك للمتحدثين بالعربية حيث استطاعت ان تجذب الملايين من الأشخاص العرب في متابعة برامجها وافلامها التي تعرضها على مدار الساعة وهي تحمل اجمل أنواع القصص في المواضيع المتنوعة في عالم الحيوان والمصانع والكوارث والتطورات العلمية وعن التفاصيل يمكن لكم المواصلة حتى النهاية .

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2023 نايل سات

حيث وضعنا لكم بعد هذه المقدمة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد على النايل سات وهي على النحو التالي: تردد القناة بجودة اتش دي الجديد هو 11411، والاستقطاب أفقي أو H ومعدل الترميز هو 30000 ومعامل تصحيح الخطأ هو 3/4. وهذا التردد الجديد يمكنكم بكل سهولة ضبطته على شاشات التلفاز .

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي HD

إضافة إلى التردد السابق وضعنا لكم تردد آخر لقناة ناشيونال جيوغرافيك بجوده أس دي SD هو 12226 والاستقطاب أفقي أو H والترميز 27500 وتصحيح الخطأ 5/6 ، وعن خطوات ضبط التردد يترتب على حضراتكم من الان المتابعة .

وتحظى قناة ناشيونال جيوغرافيك باهتمام كبير ويتابعها الملايين من الأشخاص في جميع انحاء العالم وعلى مدار الساعة في مشاهدة برامجها وشاشاتها على مدار الساعة أي اربع وعشرون ساعة ، وفيما تكملة باقي المعلومات .

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد

ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي HD

ونواصل معكم تقديم كافة التفاصيل المتعلقة في ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2023 بجودة HD حيث يترتب عليكم من الان أولا: وفي الخطوة الأولى من عملية الضغط على زر MENU بجهاز التحكم عن بعد بجهاز الاستقبال وبعدها يترتب عليكم انقر فوق الإعدادات وبعدها قم باختيار تثبيت الهواء.

وفي الخطوة الثانية من عملية ضبط تردد ناشيونال جيوغرافيك يترتب عليكم وبعد الانتهاء من الخطوات السابقة قم بتحديد إضافة قناة ثم بعدها ابدأ في إدخال جميع البيانات المطلوبة واختر القمر الصناعي.

وفي الخطوة الثالثة قم على الفور في النقر فوق بحث بعد الانتهاء من البحث اضغط على كلمة حفظ في قائمة القنوات ، ستجد القناة الحالية ، وبهذه الخطوة سوف تقومون في مشاهدة القناة مع الاهل والاحباب بكل اريحية تامة .

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برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك National Geographic

وسوف نتعرف سويا على ابرز برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك وهي التالي: أولا: برنامج المملكة المتوحشة ثانيا: برنامج جحيم البحار ثالثا: برنامج اكتشاف عالم المحيطات رابعا: برنامج الحياة البرية خامسا: برنامج الكلاب الشرسة سادسا: برنامج ثعابين في المدينة سابعا: برنامج أمن المطارات ثامنا : برنامج صائد التماسيح المتوحشة .

تعريف قناة ناشيونال جيوغرافيك

وفي هذه الفقرة التي تأتي ضمن تفاصيل تحديث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبيNational Geographic 2023 نايل سات HDو SD عالم الحيوان وكيدز وضعنا لكم معلومات عامة عن هذه القناة تتبع منظمة ناشيونال جيوغرافيك وتعرض أفلام وبرامج وثائقية عن الطبيعة والعلم والحضارة والتاريخ وتوجد عدة نسخ من هذه القناة من بينها ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي وهي قناة ناطقة باللغة العربية