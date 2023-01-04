مسؤول في مالية رام الله يكشف موعد صرف رواتب السلطة الفلسطينية

رجح مصدر مسؤول في وزارة المالية الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية يوم الأحد المقبل 8/1/2023.

وبين المصدر أن صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية سيكون بنسبة الشهر الماضي بحد أدنى 2000شيكل ، وبنسبة 80% مع صرف متأخرات 5 أو 6 %.

وعلل المصدر سبب التأخير في صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، لتأخر وصول أموال "المقاصة"من الجانب "الإسرائيلي" لخزينة السلطة المالية في رام الله، والتي كان متوقع وصول اليوم الأربعاء، مشيراً إلى موعد وصول أموال المقاصة وفقاً لوعود الجانب "الإسرائيلي" يوم غدِ الخميس.

والشهر الماضي 12/2022، صرفت السلطة رواتب موظفيها بنسبة 80% وبحد أدنى 2000شيكل، وصرفت 5% من مبلغ مستحقات الرواتب القائمة حتى تاريخ 30/11/2022.