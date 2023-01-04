حل لغز اصغر من أمه بسنتين واكبر من ابوه بسنتين مع الشرح-حل لغز اصغر من أمه بسنتين واكبر من ابوه بسنتين، باتت مسابقات مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع وابرزها التيك توك والفيس بوك، ترهق من عقل الانسان في التفكير في الإجابة على الأسئلة التي يتم طرحها للمشارك فيها، من ابرز ذلك حل لغز اصغر من امه بسنتين واكبر من ابوه بسنتين ويولد بالسنة مرتين، وله خالة وعمتين، ولا هو حيوان ولا هو إنسان، ويذكر بوسط القرآن، الذي شكل الإجابة عليه صعوبة كبيرة لدى الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا اللغز سنجيب عليه لكم في مقالنا الذي وضعه لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" بعد مطالعة وبحث عميق على الإجابة الصحية لحل لغز اصغر من امه بسنتين واكبر من ابوه بسنتين ويولد بالسنة مرتين، وله خالة وعمتين، ولا هو حيوان ولا هو إنسان، ويذكر بوسط القرآن.

حل لغز اصغر من امه بسنتين واكبر من ابوه بسنتين يتكون من ثمانية احرف

وما زاد من عمليات البحث عن حل لغز اصغر من امه بسنتين واكبر من ابوه بسنتين، ويولد بالسنة مرتين، وله خالة وعمتين، ولا هو حيوان ولا هو إنسان، ويذكر بوسط القرآن، هو حجم تداول حل اللغز بشكل كبير من قبل أصحاب قنوات اليوتيوب وغيرها على موقع الانستقرام، لهذا زادت عمليات البحث عن حل لغز اصغر من امه بسنتين واكبر من ابوه بسنتين، ويولد بالسنة مرتين، وله خالة وعمتين، ولا هو حيوان ولا هو إنسان، ويذكر بوسط القرآن، وهو ما سنوضح لكم في مقالنا الذي حمل عنوان حل لغز اصغر من أمه بسنتين واكبر من ابوه بسنتين مع الشرح-حل لغز اصغر من أمه بسنتين واكبر من ابوه بسنتين

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من هو حل لغز اصغر من أمه بسنتين واكبر من ابوه بسنتين

واستكمالاً لمقالة حل لغز اصغر من أمه بسنتين واكبر من ابوه بسنتين مع الشرح-حل لغز اصغر من أمه بسنتين واكبر من ابوه بسنتين، وبعد رصد وبحث ومطالعة تامة من فريق العمل عن حل لغز اصغر من أمه بسنتين واكبر من ابوه بسنتين، فقد جاء على النحو التالي، وبشرح مفصل: أولاً:

اصغر من أمه بسنتين والمقصود: بالأم هي الليل.

أكبر من أبوه بسنتين المقصود: بالأب هو النهار.

يولد في السنة مرتين المقصود: عيد الفطر وعيد الأضحى.

له خاله وعمتين، المقصود :الخالة الميزان، والعمتين نجمة الثريا والليل.

لا هو حيوان ولا هو إنسان، والمقصود بذلك القمر.

يذكر بوسط القرآن، وذلك في سورة الرحمن، قال تعالى (الرَّحْمَنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (2) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (3) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (4) الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (5) وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (6).

ما هوا حل لغز اصغر من امه بسنتين واكبر من ابوه بسنتين وله اخ واختين وله خال و عمتين لا اننسان ولا حيوان ومذكور في القران — ENG💭 (@h7n66) January 10, 2013

اصغر من أمه بسنتين واكبر من ابوه بسنتين حل اللغز مع الشرح

وضمن مقالنا حل لغز اصغر من أمه بسنتين واكبر من ابوه بسنتين مع الشرح-حل لغز اصغر من أمه بسنتين واكبر من ابوه بسنتين، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي إجابة أخرى لهذا اللغز وهي يرقات موز والتي ذكرت في القران الكريم بكلمة طلح وذلك لأنه يتم زراعته في السنة مرتين، وذلك لأن له موعدين للزراعة، والمقصود بالخالة هو الكف، والعمتين بأنه يجب قطع الساق ويظل على الساقين الصغيرين فقط، كما أنه يبقي سنتين فقط حتى ينضج ومن ثم يتم حصاده، وذكر في القرآن الكريم في سورة الواقعة، قال تعالى (وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ ).

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حل لغز اصغر من امه بسنتين واكبر من ابوه بسنتين يتكون من ثمانية احرف

وضمن مقالنا حل لغز اصغر من أمه بسنتين واكبر من ابوه بسنتين مع الشرح-حل لغز اصغر من أمه بسنتين واكبر من ابوه بسنتين، سنضع لكم مقطع فيديو قصير يشرح لكم حل لغز اصغر من أمه بسنتين واكبر من ابوه بسنتين حل اللغز مع الشرح