هجوم أوكرانيا على روسيا يضاعف عدد القتلى وموسكو تستعد للرد

ارتفع عدد قتلى الجنود الروس في الضربة الصاروخية الأوكرانية التي استهدفت ليلة رأس السنة مركزاً عسكرياً روسيا في مدينة ماكيفكا التي تسيطر عليها قوات موسكو شرق أوكرانيا، إلى 89، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الدفاع الروسية.

ووفقاً للمتحدث باسم الوزارة اللفتنانت جنرال، سيرغي سيفريوكوف، في تسجيل مصور، فقد زاد عدد القتلى إلى 89" بعدما تم العثور على مزيد من الجثث تحت الأنقاض.

وكشفت الوزارة أن استخدام جنودها هواتفهم النقالة في مدينة ماكيفكا التي تسيطر عليها القوات الروسية في شرق أوكرانيا، هو "السبب الرئيس" للضربة الصاروخية الأوكرانية التي استهدفتهم ليلة رأس السنة وأودت بالعشرات منهم.

وقال سيفريوكوف إن "هناك حاليا لجنة تحقق لجلاء ملابسات ما حدث، لكن من الواضح منذ الآن أن السبب الرئيس هو أن العسكريين شغلوا واستخدموا على نطاق واسع هواتفهم المحمولة في منطقة تطالها أسلحة العدو، بما يتعارض مع الحظر".

وقالت كييف، ومدونون قوميون روس، إن مئات الجنود لقوا مصرعهم في الهجوم، وأشارت مديرية الاتصالات الاستراتيجية بالقوات المسلحة الأوكرانية إلى أن حوالي 400 جندي روسي قتلوا فيما أصيب حوالي 300 آخرين في مبنى مدرسة مهنية في ماكيفكا، التي تقع في الجزء الخاضع لسيطرة روسيا من منطقة دونيتسك، شرق أوكرانيا، وفق "سي أن أن".

وفي وقت لاحق، كتبت هيئة الأركان العامة الأوكرانية على فيسبوك: "في 31 كانون الأول/ ديسمبر، دمّر ما يصل إلى 10 وحدات من معدات عسكرية للعدو من أنواع مختلفة" في ماكيفكا، مشيرة إلى أنه يجري تقييم الخسائر في صفوف القوات الروسية.

وهذه المنطقة هي واحدة من أربع مناطق قال الكرملين إنها ضمها في أيلول/ سبتمبر الماضي، ومع ذلك خسرت قواته مناطق احتلتها في وقت سابق من الحرب.

ومنذ ذلك الحين، تباطأت المعارك في المنطقة وتحولت إلى مسار دموي، حيث يسعى الأوكرانيون للضغط على الروس، بينما بدأ الروس في بناء الخنادق والتحصينات على طول الخطوط الأمامية ويحاولون الاستيلاء على مدينة باخموت.

في المقابل، أعلنت أوكرانيا التأهب في مناطق عدة تحسبا لانتقام روسيا بعد مقتل عدد كبير من جنودها في منطقة دونيتسك، الذي خلف حالة من الغضب والحداد في البلاد، في حين أقر رئيس مجموعة "فاغنر" الروسية بصعوبة المعارك في مدينة باخموت الأوكرانية.