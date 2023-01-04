أول عملية استشهادية تفجيرية في انتفاضة الأقصى 2000م

بقلم: أ. ياسر صالح

وحدة الأرشفة والتوثيق في مؤسسة مهجة القدس

من خلال فيديو نشرة الأخبار مساء اليوم بتاريخ 26/10/2000م من على شاشة القناة العبرية الثانية تم الحديث عن العملية الاستشهادية التفجيرية على دراجة هوائية: "بعث الجهاد الإسلامي استشهادي على دراجة هوائية لموقع عسكري في غوش قطيف ولقد عقب الرئيس ياسر عرفات لا يوجد لدي كبسة زر للتحكم في أفراد الشعب الفلسطيني".

وواصلت النشرة: "نبيل فرج العرعير أبن 25 عامًا خطط هذا الصباح ليفجر نفسه في موقع عسكري على مدخل غوش قطيف، أحد الجنود خرج من الموقع وأشار له بالوقوف ولكنه فجر نفسه فأصيب الجندي إصابات خفيفة".

وفي النشرة: "تجمعت قوات في المنطقة تبحث في كيفية مواجهة عمليات مشابهة لهذه العملية وغيرها قد يحدث في المكان".

وورد في صحيفة هآرتس الصادرة بتاريخ 27/10/2000م في الصفحة الأولى: "جنود يفحصون الدراجة التي استخدمها الانتحاري بالقرب من موقع للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي مسئوليتها عن الهجوم".

وفي صفحتها الثانية: "أصيب جندي بجروح طفيفة في هجوم انتحاري في قطاع غزة ويقدر الجيش الإسرائيلي وقوع مزيدًا من العمليات". "الجيش الإسرائيلي يهدم بيت بالقرب من مكان العملية".

وتواصل الصحيفة: "المخرب الانتحاري والذي يركب دراجة هوائية فجر عبوة كان يحملها على ظهره في حين اقتراب جنديًا إسرائيليًا منه".

وورد في صحيفة القدس العربي والتي تصدر في لندن والصادرة بتاريخ 27/10/2000م وفي صدر صفحتها الأولى عنوانًا: "مجلس النواب الأمريكي يدين السلطة الفلسطينية ويؤكد تضامنه مع إسرائيل وشعبها".

وتحته مباشرة عنوانًا آخر: "عملية انتحارية للجهاد، وعرفات لا يمكنه وقف الانتفاضة".

وفي سياق الموضوع أضافت الصحيفة: "فجر شاب فلسطيني نفسه كان يستقل دراجة هوائية أمس في نقطة تابعة للجيش الإسرائيلي تحرس مستوطنة يهودية في قطاع غزة ولقي المهاجم حتفه بينما أصيب جندي إسرائيلي".

وفي صدر الصفحة الخامسة: "صورة للشهيد نبيل العرعير وجرافة تهدم بيتًا وعنوانا: "السلطة تنفي إعطاء الضوء الأخضر للعسكريين الإسلاميين".

وتحتها: "عملية انتحارية للجهاد الإسلامي تستهدف موقعًا عسكريًا إسرائيليًا في قطاع غزة".

وورد في السياق: "أعلنت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني مسئوليتها عن الهجوم وتعهدت بشن مزيدًا من الهجمات، وقالت الحركة في بيان لها "تعلن سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مسئوليتها عن الهجوم الاستشهادي الذي قام به الشهيد نبيل العرعير 24 عامًا من منطقة الشجاعية مجموعة شهداء انتفاضة الأقصى ضد موقع عسكري في قطاع غزة".

حديثنا في المرة القادمة عن عملية سوق محني يهودا التفجيرية