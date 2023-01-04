بالفيديو مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون طقوساً قرب باب الرحمة

واصل صباح اليوم الأربعاء 4/1/2023، اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفاد شهود عيان، أن المستوطنين الذين اقتحموا المسجد نفذوا طقوساً تلمودية قرب باب الرحمة.

وكان المستوطنون اقتحموا المسجد الأقصى، أمس، تقدمهم ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي سبق موعد الاقتحامات الصباحية بعدة دقائق، واقتحم المسجد الأقصى بحراسة ومرافقة كبيرة من قوات الاحتلال والضباط، واستمرت جولته التي بدأت من باب المغاربة حتى خرج من باب السلسلة 13 دقيقة.

وانتشرت شرطة الاحتلال على أبواب الأقصى، ومنعت البعض من الدخول إليه خاصة خلال فترة اقتحام الوزير بن غفير، كما احتجزت هويات البعض الآخر.