ماذا علق الإعلام العبري على موقف حكومة الاحتلال من صاروخ غزة

تهكم مراسل القناة 14 هاليل روزين على رد حكومة الاحتلال بشأن الحديث عن محاولة إطلاق صاروخ من قطاع غزة ، حيث قال " فعل "الحكومة اليمينية الكاملة" على إطلاق الصاروخ باتجاه الغلاف الليلة من قطاع غزة: لا شيء"

ومن جانبه قال الصحفي ألموغ بوكير إنه في إطار "عودة الحكم" لنتنياهو وبن غفير فإن الجيش لم يرد الليلة على إطلاق الصاروخ من قطاع غزة، بمعنى آخر، تعود حكومة نتنياهو إلى سياسة الاحتواء .

مشيراً إلى أن حكومة بينيت-لابيد اتبعت سياسة الرد على كل بالون أو إطلاق صاروخ، حتى لو لم يعبر الصاروخ السياج.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال زعم رصد محاولة فاشلة لإطلاق صاروخ من قطاع غزة سقط داخل القطاع دون تفعيل صفارات الإنذار.