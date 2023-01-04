بطلب من الإمارات والصين… جلسة للأمم المتحدة لإدانة اقتحام بن غفير للأقصى

من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة غدا الخميس لمناقشة التطورات في المسجد الأقصى، وخاصة بعد مطالبة الإمارات العربية المتحدة والصين من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاجتماع علنا غدا الخميس.

وكانت ردود أفعال وإدانات توالت بعد اقتحام وزير أمن القومي الاحتلال إيتمار بن غفير لباحات الأقصى.

وكان رئيس السلطة محمود عباس كلّف بعثة بلاده في نيويورك بالتحرك الفوري في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى.

من جانبه، شدد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق على ضرورة احترام الوضع القائم في القدس.

وقال إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدعو الجميع إلى الامتناع عن خطوات من شأنها تصعيد التوترات في الأماكن المقدسة وحولها.