زوجة رونالدوا ترتدي قميص النصر وتشغل السعوديين

تتابع الجماهير السعودية بشغف كل صغيرة وكبيرة حول "جورجينا رودريغيز"، حبيبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، التي قررت مرافقته إلى العاصمة الرياض بعد انتقاله لصفوف النصر.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية صورًا لـ جورجينا بقميص نادي النصر الذي انتقل إليه حبيبها مؤخرًا في صفقة وصفت بـ"التاريخية" قدرت وسائل إعلام قيمتها بأكثر من 200 مليون يورو (أي ما يعادل 214.04 مليون دولار).

وشكك كثيرون في حقيقة صورة جورجينا بقميص النصر وهو ما كشفه البحث العكسي بأنها مُعدلة عبر برنامج "فوتوشوب" لكن لا يُستبعد أن تظهر به اليوم خلال حفل الاستقبال الذي سيقام للنجم البرتغالي على استاد مرسول.

كما تناقل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل بأنها لهوية إقامة جورجينا في العاصمة الرياض الصادرة عن وزارة الداخلية السعودية، لكن هي الأخرى قد جرى تعديلها عبر البرنامج ذاته.

وأظهرت صورة إقامة جورجينا المتداولة بأنها تحمل الجنسية الإسبانية وتتبع الديانة المسيحية، وتربطها برب الأسرة كريستيانو رونالدودوس سانتوس أفيرو صلة قرابة هي "زوجة".

فيما انشغل آخرون بتداول صور لمكان إقامة رونالدو وعائلته في العاصمة الرياض، وسط تداول أنباء تجهيز قصر له في حي المحمدية الراقي في الرياض والذي يتألف من ثماني غرف نوم، وشلال ماء كبير، ومناطق خضراء واسعة، ومسبح أولمبي، و3 فلل مجاورة إضافية.

فيما تحدثت تقارير أخرى عن أن منزل رونالدو سيكون في حي النخيل المشهور بالمدارس الدولية.

وفي الوقت الذي ذهب كثيرون لاقتراح أماكن ومطاعم لعائلة الدون، تطرق آخرون إلى أي مدارس سيلتحق أبناء النجم البرتغالي.