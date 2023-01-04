بالأسماء : اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الأربعاء ٤/١/٢٠٢٢ حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة .
وعرف من بين المعتقلين ما يلي :
١. براق زعيم مشعطي- دير الحطب شرق نابلس
٢. يزن الحبش- نابلس
٣. المحرر طارق الكوني- نابلس
٤. المحرر عبد الله أبو وعر- قباطية جنوب جنين
٥. المحرر لطفي أبو الرب- قباطية
٦. مروح ياسر خزيمية- قباطية
٧. قسام زهير صمادعة- مخيم الجلزون شمال رام الله
٨. مسعود زهيو صمادعة- مخيم الجلزون
٩. محمد الكنش- مخيم الجلزون
١٠. كايد نايفة- طولكرم
١١. صالح الماكن- دير أبو مشعل غرب رام الله