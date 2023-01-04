بالأسماء : اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة

فلسطين اليوم - غزة

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الأربعاء ٤/١/٢٠٢٢ حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة .

وعرف من بين المعتقلين ما يلي :

١. براق زعيم مشعطي- دير الحطب شرق نابلس

٢. يزن الحبش- نابلس

٣. المحرر طارق الكوني- نابلس

٤. المحرر عبد الله أبو وعر- قباطية جنوب جنين

٥. المحرر لطفي أبو الرب- قباطية

٦. مروح ياسر خزيمية- قباطية

٧. قسام زهير صمادعة- مخيم الجلزون شمال رام الله

٨. مسعود زهيو صمادعة- مخيم الجلزون

٩. محمد الكنش- مخيم الجلزون

١٠. كايد نايفة- طولكرم

١١. صالح الماكن- دير أبو مشعل غرب رام الله