طقس فلسطين.. أجواء غائمة والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم الاربعاء 2023/01/04، أن يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نهاراً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً الى شديد البرودة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.