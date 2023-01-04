بالفيديو إصابة برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة قباطية في جنين وسط اندلاع اشتباكات مسلحة

أُصيب شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء الموافق 4 يناير 2023، بلدة قباطية جنوبي جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد "مراسلنا"، بأن مواطناً أصيب برصاص الاحتلال، بعدما اقتحمت بلدة قباطية وشن حملة تمشيط واسعة في البلدة وعززت من تواجدها العسكري على مداخلها، وحاصرت منزلاً لأحد المواطنين، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة مع مقاومين.

ولم تشر المصادر الطبية في وزارة الصحة الفلسطينية إلى ماهية الاصابة التي تعرض لها المواطن.

ورصدت مقاطع فيديو، جانب من اقتحام قوات الاحتلال لبلدة قباطية في جنين واندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومين، ولم ترد أي معلومات أخرى عن وقوع إصابات في صفوت المقاومين أو قوات الاحتلال.

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" المدعومة بالأسلحة الثقيلة والآليات العسكرية، اقتحام البلدات والمدن الفلسطينية، والاعتداء على المواطنين واعتقالاهم وقتلهم بذرائع واهية، وهو ما يدفع المقاومون لزيادة العمليات الفدائية في تلك المناطق رداً على الانتهاكات.