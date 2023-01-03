تقرير "إسرائيلي": ارتفاع قتلى جنود الاحتلال عام 2022 عن سوابقه

كشفت وسائل إعلام "إسرائيلية"، اليوم الثلاثاء 3/1/2022، عن ارتفاع في عدد قتلى جنود الاحتلال "الإسرائيلي" في العام 2022 مقابل السنوات السابقة.

وأفاد موقع "ynet" العبري، أنّ 44 جندياً "إسرائيلياً" قتلوا خلال العام 2022، في زيادة عن عامي 2020 و2021، اللذين قتل فيهما 31 و28 جندياً على التوالي، وذلك وفقاً للخلاصة السنوية لشعبة القوة البشرية في "الجيش" الإسرائيلي.

وأضاف الموقع: أنّ 3 في العام الماضي قتلوا في عمليات في الضفة الغربية، وأن 3 جنود ماتوا في حوادث عمليات نتيجة إطلاق النار من زملائهم في الوحدة.

كما أن 3 جنود ماتوا في حوادث تدريب، كما سقطت إصابات في صفوف الجنود خلال خدمتهم العسكرية لأسباب مختلفة، فيما أنه من بين 44 قتيلاً، تم تعريف 14 حالة منها على أنها انتحار مشتبه فيه، بزيادة 3 حالات مقارنة بعام 2021.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في وقتٍ سابق أنّ "هذا العدد هو الأكبر مقارنةً بالأعوام الـخمسة الماضية. إذ سجل عام 2011 انتحار 11 جندياً بينما حاول 14 آخرون الانتحار عام 2012، وسجّلت 6 حالات عام 2013".

وبيّنت التقارير أنّ غالبية حالات الانتحار سُجّلت بين الجنود الذكور، ولم يتوصل الاحتلال الإسرائيلي إلى نتيجةٍ واضحة تفسّر نسبة ارتفاع حالات الانتحار بينهم، إذ لم يترك المنتحرون أي رسائل تشير إلى سبب إقدامهم على ذلك.