قوات الاحتلال تعتقل 4 مواطنين من الرام والقدس

أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال هاجمت مواطنين في باب حطة بالبلدة القديمة من القدس المحتلة، كما اعتقلت ثلاثة مواطنين من المدينة ومواطنا من بلدة الرام.

وأوضحت المصادر، أن مستوطنين اقتحموا، بحماية قوات الاحتلال، البلدة القديمة، وجابوا شوارعها في صورة استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية، وصولا إلى "باب المجلس" أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، قبل أن تعتدي قوات الاحتلال على المواطنين في "باب حطة"، وتعتقل الشاب بشار العجلوني.

وذكرتأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين سامر وخليل الشويكي من حي الثوري، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

إلى ذلك، اقتحمت وحدة خاصة من جيش الاحتلال بلدة الرام شمال القدس المحتلة، واعتقلت شابا- لم تعرف هويته بعد-.