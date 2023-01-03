الأردن: استدعاء السفير "الإسرائيلي" بشأن اقتحام بن غفير للأقصى

استدعت الاردن، اليوم الثلاثاء، السفير "الإسرائيلي" في عمّان، إلى مقر الوزارة، وذلك لنقل رسالة احتجاج حول إقدام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير باقتحام المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف صباح اليوم.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير سنان المجالي، "أنه جرى تسليم السفير الإسرائيلي رسالة احتجاجٍ لنقلها على الفور لحكومته، أكدت وجوب امتثال دولة إسرائيل، بصفتها قوة قائمة بالاحتلال لالتزاماتها وفقا للقانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي الإنساني، بشأن مدينة القدس المحتلة ومقدساتها وخاصة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والامتناع عن أية إجراءات من شأنها المساس بحرمة الأماكن المقدسة ووضع حد لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم".

وذكرت مذكرة الاحتجاج أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً مكان عبادة خالص للمسلمين.

ودعت الخارجية حكومة الاحتلاللإنهاء جميع الإجراءات الهادفة للتدخل غير المقبول في شؤون المسجد الأقصى المبارك، وذكّرت أن إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك وتنظيم الدخول إليه.