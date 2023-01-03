السعودية تدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

استنكرت السعودية الممارسات الاستفزازية التي قام بها أحد المسؤولين "الإسرائيليين" باقتحام باحات المسجد الأقصى الشريف.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صحفي: " نعرب عن أسف المملكة لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات تقوّض جهود السلام الدولية وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية".

وجددت السعودية التأكيد على موقف المملكة الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يمكّن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة، على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.