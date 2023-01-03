نادي الأسير يصدر توضيحاً بشأن الوضع الصحي للأسير محمد داود المعتقل منذ 35 عامًا

أصدر نادي الاسير اليوم الثلاثاء 3/1/2023 تقرير بشأن الوضع الصحي للأسير محمد عادل داود (61 عامًا) من قلقيلية، والمعتقل منذ (35) عامًا .

واوضح النادي أن الأطباء أقرّوا مؤخرًا إجراء عملية جراحية للأسير ، لاستئصال جزءًا من أمعائه، تراجعوا عن إجراء العملية بعد تحسن طفيف طرأ على وضعه، إلا أنّه اليوم بحاجة إلى متابعة طبية حثيثة حتى لا يصل إلى مرحلة لا يمكن فيها تجاوز حاجته لإجراء عملية، خاصة أنّه خضع سابقًا لعملية استئصال جزء من الأمعاء، وكذلك أجرى عملية جراحية للمعدة.

يذكر أنّ تدهورًا طرأ على الوضع الصحي للأسير داود في شهر كانون الأول الماضي وماطلت إدارة السجون في نقله للمستشفى لمدة أربعة أيام، وفي الـ 25 من كانون الأول جرى نقله من سجن "عسقلان"، إلى مستشفى "برزلاي"، وجرى إعادته مجددًا إلى سجن "عسقلان".

الأسير داود من الأسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، وهو أحد الأسرى المرضى.