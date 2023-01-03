بالفيديو للمرة الثانية.. نجم الأرجنتين أليستر يرفع كأس العالم

أصبح أليكسيس ماك أليستر أحدث نجوم منتخب الأرجنتين الذين احتفلت بهم أنديتهم عند عودتهم من الإجازة بعد حصد لقب كأس العالم.

وكان قد حظي ماك أليستر باستقبال خاص لدى عودته إلى صفوف فريقه برايتون الإنجليزي احتفالا بتتويجه مع منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر.

ورفع أليستر كأس العالم رفقة باقي لاعبي المنتخب الأرجنتيني في استاد لوسيل يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول، ليكرر ذلك مرة أخرى لدى عودته إلى تدريبات برايتون.

وقام اللاعب البالغ من العمر 24 عاما تحت أنظار زملائه ومسؤولي برايتون برفع نموذج محاكاة لكأس العالم وسط تصفيق وهتافات، بجانب رشه بقصاصات ملونة بألوان المنتخب الأرجنتيني داخل مركز تدريبات الفريق الإنجليزي.

وشارك ماك أليستر مع الأرجنتين بكأس العالم في ست من المباريات السبع للمنتخب الأرجنتيني التي لعبها في المونديال، حيث غاب عن المباراة الافتتاحية فقط أمام منتخب السعودية، والتي خسرها الأرجنتين بنتيجة 2-1.

ولعب ماك أليستر دورا كبيرا في التتويج باللقب، حيث صنع هدفا لأنخيل دي ماريا في المباراة النهائية أمام فرنسا التي انتهت بالتعادل 3-3 قبل الحسم في ركلات الترجيح، بجانب تسجيله هدفا في المباراة التي انتهت بالفوز على بولندا 2-0 في دور المجموعات.

وخاض ماك أليستر وبقميص برايتون، 14 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ونجح في تسجيل خمسة أهداف.

ورغم أنه وقع عقدا جديدا لمدة 3 أعوام مع برايتون حتى 2025، غير أن لاعب الوسط ارتبط اسمه بإمكانية الرحيل عن الفريق بعد تألقه في كأس العالم.

جدير ذكره أن التقارير أشارت إلى أن يوفنتوس الإيطالي يأتي على رأس المرشحين لضم ماك أليستر، كما ضمت القائمة ليفربول وأرسنال وتشيلسي في إنجلترا.

وعاد مارتينيز إلى مانشستر منذ 4 أيام بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها من أجل الاحتفال بلقب كأس العالم في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.