"مهجة القدس": الأسير بدر الدين سيد أحمد يتنسم عبير الحرية

أفـادت مؤســـسـة مهــجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى الـيـوم؛ أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت عن الأسير المجاهد بدر الدين مازن حسن سيد أحمد (26 عامًا) من بلدة زيتا بمحافظة طولكرم شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 30 شهرًا و11 يومًا.

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس، أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 22/06/2020م؛ ووجهت له سلطات الاحتلال تهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وقيامه بأعمال مقاومة ضد جنود الاحتلال.

وـتقدمت مـؤســسـة مهــجـة الــقـدس بالتهنـئة القلبية الحارة من الأسـيـر المحرر بدر الدين سيد أحمد وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر بدر الدين سيد أحمد ولد بتاريخ 16/12/1996م، وهو أعزب؛ وأفرج عنه من سجن "مجدو".