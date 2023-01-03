عز الدين : جريمة اقتحام الأقصى ينذر بانتفاضة جديدة

قال طارق عز الدين المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة المحتلة ان جريمة اقتحام وزير الأمن القومي الصهيوني "بن غفير" للمسجد الأقصى، وسط حماية جنود الاحتلال، امتداد لعدوان الاحتلال وحكومته ضد أرضنا ومقدساتنا واستهداف أبناء شعبنا بدم بارد.

وأوضح إن شعبنا الفلسطيني الأصيل سيبقى متمسك بهويته ومعتز بقضيته وسيصمد في وجه التهويد وحملات التدنيس، وسوف يبقى على عهده مع المقاومة حتى دحر الاحتلال وتطهير المقدسات.

وان اعتبر ان السماح للمتطرف "بن غفير" باقتحام المسجد الأقصى وتوفير الغطاء له، هو إنذار بانتفاضة جديدة، مؤكداً على استمرار جذوة المواجهة على امتداد كل الساحات ثأراً لقدسنا وانتصاراً لشعبنا.

وأهاب بجماهير شعبنا في القدس والضفة والداخل المحتل، إلى شد الرحال نحو المسجد الأقصى والرباط فيه والدفاع عنه، في وجه التدنيس والتهويد من المتطرفين الصهاينة.