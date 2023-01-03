بعد وصول رونالدو.. ما الذي سيفعله مدرب النصر السعودي؟

رحب، مدرب النصر السعودي رودي جارسيا، بالأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنضم إلى فريقها حديثا في صفقة مجانية.

وكان انضم رونالدو، الذي كان لاعباً حراً بعد إنهاء ارتباطه بمانشستر يونايتد بشكل مثير للجدل في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى النصر الأسبوع الماضي في صفقة تمتد لعامين ونصف، قدرت وسائل الإعلام قيمتها بأكثر من 200 مليون يورو (213.30 مليون دولار).

وقال جارسيا: "التعاقد مع لاعب بحجم كريستيانو رونالدو يعد حدثا استثنائيا وسيساهم في تطوير كرة القدم السعودية".

وأضاف: "سعداء بوصوله وانضمامه إلينا، فالهدف الأول هو العمل حتى يتمكن من التكيف مع فريقنا، والاستمتاع باللعب مع النصر وإمتاع الجماهير".

وسيتم تقديم رونالدو في ملعب مرسول بارك، حيث من المتوقع أن يحضر 25 ألف مشجع.

وشهد النادي السعودي زيادة عدد المتابعين على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" بالملايين منذ إعلانه عن انضمام رونالدو إليه.

جدير ذكره أنه سجل المهاجم رونالدو البالغ من العمر 37 عاما، 819 هدفا في مسيرته، ويمثل وصوله انقلابا لكرة القدم في الدولة الخليجية، التي تتطلع إلى جلب المزيد من الأسماء الكبيرة إلى دوري المحترفين السعودي.