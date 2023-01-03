الاحــــتلال يرفع حالة التأهب بعد تهديدات حماس والجهاد الإسلامي والمخاوف من إطلاق صواريخ

أعلن الاعلام العبري اليوم الثلاثاء 3/1/2022 ، ان المنظومة الأمنية رفعت حالة التأهب بعد تهديدات حماس والجهاد الإسلامي بشأن اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى.

وقال موقع والا العبري ان رفع حالة التأهب رداً على اقتحام بن غفير لباحات المسجد الاقصى وتدنيسه ، والمخاوف من إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

ويشار الى ان المتطرف بن غفير وزير الأمن القومي اقتحم باحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال ، بعد مراوغة وتضليل مارسها الاعلام العبري بشأن إرجاء زيارة بن غفير بالأمس ووضع حملة من الشروط قبل السماح لبن غفير بالزيارة .