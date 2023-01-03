كتيبة جنين : استهداف عدد من الآليات بعدد كبير من العبوات الناسفة خلال اقتحام اليوم



أعلنت سرايا القدس _كتيبة جنين اليوم الثلاثاء 3/1/2023 ، استهداف قوات الاحتلال خلال اقتحامها للمدينة بصليات من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وقالت الكتيبة :" تمكن مجاهدونا صباح اليوم من التصدي «لقوات وآليات الاحتلال» واستهدافها بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص، وخوض اشتباكات عنيفة في عدة محاور «شارع الناصرة-حي المصارة-محيط المخيم».

وأشارت إلى تمكن المجاهدين من استهداف عدد من الآليات بعدد كبير من العبوات الناسفة محققين إصابات مباشرة، موضحاً أن الاشتباكات كان بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى-لواء الشهداء، بالإضافة إلى عملية استهداف لقوة أخرى بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.



فيما يلي نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

"فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ"

..::بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس - كتيبة جنين::..

استهداف قوات الاحتلال خلال اقتحامها للمدينة بصليات من الرصاص والعبوات المتفجرة

بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا صباح اليوم من التصدي «لقوات وآليات الاحتلال» واستهدفوها بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص، كما خاض مجاهدونا اشتباكات عنيفة في عدة محاور «شارع الناصرة-حي المصارة-محيط المخيم».

وتمكن مجاهدونا بعون الله وتوفيقه من استهداف عدد من الآليات بعدد كبير من العبوات الناسفة محققين إصابات مباشرة، كما نفذ مجاهدونا بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى-لواء الشهداء، عملية استهداف لقوة أخرى بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

سرايا القدس - كتيبة جنين

الثلاثاء 3/يناير/2023م