إذاعة الاحتلال تتساءل: ماذا لو خرقت حماس الهدوء؟

تساءلت إذاعة الاحتلال الإسرائيلية اليوم الثلاثاء 3/1/2023 ، في أعقاب اقتحام المتطرف بن غفير لباحات الأقصى بالقول " ماذا لو خرقت فصائل المقاومة وحماس حالة الهدوء وردت على اقتحام بن غفير؟

وقال عضو الكنيست الجنرال احتياط تسفيكا فوغل: إذا كان ردنا بالطريقة التي أفكر بها، فإن الأمر يستحق أن يقتحم بن غفير للأقصى، لأن هذه ستكون الحرب الأخيرة معهم، على حد زعمهم .

ويشار إلى أن المتطرف بن غفير اقتحم الأقصى رغم تهديدات الفصائل الفلسطينية ، في تحد واضح بالرغم من الرماوغة في طريقة دخوله وتضليل الإعلام لطرقة الاقتحام .

ويشار إلى أن بن غفير يقتحم باحات المسجد الأقصى لأول مرة كوزير للأمن القومي .