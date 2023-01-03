إذاعة عبرية: جيش الاحتلال يأخذ قياسات منزل منفذ عملية التفجير في القدس

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن قوات الجيش اقتحمت بلدة كفر عقب قرب مدينة القدس المحتلة.

وقالت الإذاعة العبرية:" قامت قوات الجيش بأخذ قياسات منزل منفذ عملية التفجير المزدوجة في القدس المحتلة إسلام فروخ؛ تمهيدا لهدمه لاحقا.

وكان أعلن جهاز (الشاباك) الصهيوني، الثلاثاء الماضي، أنه تم في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اعتقلت المهندس إسلام فروخ (26 عاما)، من سكان كفر عقب في شمال القدس المحتلة، بشبهة تنفيذ التفجير قرب محطة للحافلات في القدس، في 23 من الشهر الماضي، وأسفر عن مقتل "إسرائيليين" اثنين وإصابة عشرين آخرين.