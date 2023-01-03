استشهاد الفتى آدم عياد برصاص الاحتلال خلال مواجهات عنيفة بالدهيشة ببيت لحم

استشهد فتى، صباح اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم الدهيشة ببيت لحم بالضفة المحتلة، خلال مواجهات اندلعت بالمخيم.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الفتى آدم عصام عياد (16 عامًا) خلال المواجهات العنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيم الدهيشة ببيت لحم، بعد اقتحام الاحتلال للمخيم فجر اليوم.

وفي وقتٍ سابق فجر اليوم، كانت قد اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم الدهيشة ببيت لحم.

وبدورها، نعت لجنة التنسيق الفصائلي الشهيد الفتى آدم عياد من مخيم الدهيشة وأعلنت الإضراب الشامل في بيت لحم.

ويُشار إلى أنه في الأيام الأخيرة زادت حدة المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في مدينة بيت لحم بالضفة المحتلة.