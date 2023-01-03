الطقس: حالة من عدم الاستقرار وتوقعات بأمطار على معظم المناطق

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء 2023-01-03، أن تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم مغبرا احيانا وباردا خاصة في المناطق الجبلية ، واعتبارا من ساعات الظهيرة يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق تشتد وتكون غزيرة في ساعات المساء والليل ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، والرياح شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى 50 كم /ساعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً الى شديد البرودة وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، والرياح شرقية الى شمالية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأربعاء: 2023-01-04

يستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق حتى ساعات الصباح وتضعف فرصة الهطول في ساعات الظهيرة ، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.