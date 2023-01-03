بالفيديو قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية بنابلس واندلاع اشتباكات مع مقاومين

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس بالضفة المحتلة، ما أدى لاندلاع اشتباكات مع مقاومين.

وأفادت مصادر محلية: بأن قوة معززة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية بمدينة نابلس وقرية كفر قليل، فيما تصدى مقاومون لقوات الاحتلال المقتحمة بإطلاق صليات كثيفة من النار تجاهها.

وأوضحت المصادر، بأن قوات الاحتلال استمرت في اقتحامها للمنطقة الشرقية لعدة ساعات.

جدير ذكره أن بشكلٍ مستمر يتصدى مقاومون من سرايا القدس- كتيبة نابلس وكتيبة بلاطة لقوات الاحتلال التي تقتحم مدينة نابلس والبلدة القديمة.