ما خفي أعظم يكشف صراع الأدمغة من نقطة صفر

نشر الصحفي الفلسطيني تامر المسحال، مقطعًا مرئيًّا ثانياً عبر صفحته في فيسبوك حول برنامج "ما خفي أعظم" الذي يُبثُّ عبر قناة الجزيرة.

وفي المقطع المرئي، الذي عنونه بـ"خارج الحسابات" ظهر فيديو لصوت ضابط مخابرات إسرائيلي كشفته المقاومة ضمن صراع الأدمغة الذي تخوضه سرايا القدس من نقطة صفر مع العدو الصهيوني.

وظهر مقاطع فيديو يلتقي فيها الصحفي المسحال مسؤول كبير يعتقد أنه مسؤول الدائرة العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي وعضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي القائد الكبير أكرم العجوري المطلوب الأول لإسرائيل والذي تعرض لمحاولة اغتيال سابقة استشهد خلالها نجله معاذ عام 2019م في العاصمة السورية دمشق.

فيما ظهر جنود من كتيبة جنين عرين الأسود خلال المقطع الترويجي للحلقة الجديدة من البرنامج الاستقصائي، والتي ستُبث يوم الجمعة القادم الساعة التاسعة مساءً بتوقيت فلسطين.

ومن المتوقع أن تسلط الحلقة الأضواء على العمل الجهادي لكتيبة جنين وتأسيسها وأعمالها البطولية التي كانت شرارة للعمل المقاوم في مدن الضفة الغربية