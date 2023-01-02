وزير الخارجية الامريكي بجدد التزام بلاده بـ "أمن اسرائيل"

جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بليكن التزام الولايات المتحدة الراسخ بالشراكة الأمريكية الإسرائيلية، و"أمن إسرائيل".

و أوضح بليكن خلال محادثة هاتفية مع نظيره "الإسرائيلي" إيلي كوهين، مساء اليوم الإثنين، أن الجهود الأمريكية المستمرة لتعزيز المصالح المشتركة، مثل تعزيز اندماج إسرائيل الإقليمي من خلال منتدى النقب2 في آذار 2023.

و ناقش بليكن مع كوهين معالجة التحديات المشتركة، بما في ذلك التهديد من إيران، وتعزيز القيم التي كانت في صميم العلاقات الثنائية منذ عقود.

و شدد بليكن على استمرار التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين، ومعارضة السياسات التي تعرّض إمكانية تطبيقه للخطر.

و كان بليكن أعرب عن تطلع الولايات المتحدة للعمل مع حكومة الاحتلال الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو؛ بعد ساعات من نيلها الثقة.