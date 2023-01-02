بحرية الاحتلال تطلق نيرانها نحو مراكب الصيادين شمال قطاع غزة

أطلقت بحرية الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة والغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الاثنين نحو مراكب الصيادين العاملة في بحر شمال قطاع غزة.

و أكدت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الزوارق الحربية الجاثمة داخل بحر محافظة شمال القطاع أطلقوا نيران أسلحتهم الرشاشة، وكذلك قنابل الغاز والإنارة تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر منطقتي الواحة والسودانية شمالاً، دون التبليغ عن إصابات.

وأشارت المصادر إلى أن استهداف الصيادين يأتي بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي في أجواء قطاع غزة.

و تواصل بحرية الاحتلال "الإسرائيلي" تستهدف بشكل يومي الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم.