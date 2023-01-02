NOW .. مشاهدة ماتش الأهلي وبيراميدز بث مباشر HD يلا شوت واون سبورت بدون تقطيع اليوم .. بث مباشر الأهلي المصري

مشاهدة ماتش الأهلي وبيراميدز بث مباشر HD يلا شوت واون سبورت بدون تقطيع اليوم الاثنين 2-1-2022 حيث سيتنافس كلا الفريقين المصريين في الجولة الحادية عرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستنطلق بعد قليل من كتابة فريق فلسطين اليوم الاخباري هذه المقالة التي نتحدث من خلالها التفاصيل الوافية عنها بما فيها رابط بث مباشر مباراة الأهلي وبيراميدز وفي هذا الاطار أيضا سوف تتعرفون على التوقيت الرسمي إلى جانب تشكيلة كل فريق مع تردد القنوات الناقلة وسوف تكون المباراة في غاية القوة لا سيما أنهما يتحمسان من أجل تحقيق الفوز وتسجيل اكبر عدد ممكن من الأهداف ويستعد الان الالاف من الأشخاص في العديد من الدول العربية وفي محافظات مصر أيضا من أجل مشاهدة مباراة الأهلي اليوم وعن تفاصيلها فهو التالي:

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وعلى استاد القاهرة الدولي سوف تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر بدون تقطيع HD اليوم حيث بدأ الجمهور المتابع المتفرجين في الدخول إلى الملعب والجلوس على كراسي أي المقاعد تحضيرًا منهم في مشاهدة ماتش الأهلي المصري كاملة أي الشوطين ، وعن مواعد انطلاقها فهي التالي.

حيث في تمام الساعة السابعة بتوقيت جمهورية مصر العربية والسودان وتونس والثامنة بتوقيت الامارات والسعودية وقطر ستذاع مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر ، وسط حماسة شديدة من الجمهور المتابع من أجل مشاهدتها والتعرف على الفائز .

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وسوف نرصد لكم في هذه الفقرة الرائعة معلومة إذ أن نادي الأهلي يحتل قبل هذه المواجهة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة في عشرة مباريات لم يخسر فيها أي مباراة ، في المقابل يحتل فريق بيراميدز المركز الرابع برصيد 20 نقطة ، وعن تشكيل الفريقين يترتب المتابعة.

وقبل أن نسرد لكم التفاصيل نؤكد لكم إلى أن فريق الموقع يقوم يوميا في نشر كافة المباريات سواء المحلية او العربية او الأوروبية في مقالات عدة ننشرها عبر منصاتنا الرقمية كما هو الحال هنا مع رابط بث مباشر مباراة الأهلي وبيراميدز ، ويترتب الان منكم المتابعة من أجل التعرف على التشكيل.

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كما ونعمل معكم في هذه الفقرة إلى وضع كامل التفاصيل حول رابط بث مباشر مباراة الأهلي وبيراميدز حيث قمنا في وضع تشكيل الأهلي المصري وهي التالي: إذ أنه يأتي في خط الهجوم التالي: محمد شريف، أما في خط الوسط فهو: حمدي فتحي، محمد فخري، كريم فؤاد، برونو سافيو، محمد مجدي أفشة، أما في خط الدفاع فإنه يضم: أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، محمود متولي، محمد أشرف. وأخيرًا جاء في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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وبعد أن تعرفنا سويا على التشكيلة السابقة وضعنا لكم تشكيلة بيراميدز التي سيواجه بها الأهلي هذه الليلة وهي على النحو التالي: إذ أنه يأتي في خط الهجوم فيضم: فخري لاكاي، كما أنه في خط الوسط يضم: بلاتيه توريه، إسلام عيسى، رمضان صبحي، مصطفى فتحي، عبدالله السعيد، والباقي في السطور التالية.

ونواصل معكم تقديم باقي تشكيل بيراميدز إذ يأتي في خط الدفاع وهو يضم: أحمد سامي، أسامة جلال، محمد حمدي، عبدالله مجدي، وفي في حراسة المرمى فيضم : أحمد الشناوي ، أما مشاهدة ماتش الأهلي وبيراميدز بث مباشر سيكون عبر تردد هذه القنوات في الأسفل .

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وسوف نتطرق إليكم في هذه الفقرة إلى رابط تردد قناة اون تايم سبورت وعبره يتم مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر HD ويمكن لكم الان التعرف على التردد وهو على القمر الصناعي: نايل سات والتردد: 10853 ومعامل الترميز: 27500 والاستقطاب: أفقي ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 والدرجة 7.3 غرب ، ونكمل معكم الان.

وفي التردد الثاني من قناة اون تايم سبورت التي من خلالها سوف تتعرفون على رابط مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر بدون تقطيع وهو التالي: القمر الصناعي: نايل سات والتردد: 10853 ومعامل الترميز: 27500 والاستقطاب: أفقي ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 ، ونتمنى ان تكون هذه الترددات التي وضعناها لكم ان تكون قد نالت اعجابكم .

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ونقدم لكم في هذه الفقرة تفاصيل البث المباشر لمباراة الأهلي وبيراميدز بدون تقطيع hd حيث أفادت تقارير صحفية قبل هذه المواجهة التي من المتوقع ان تسجل نسبة اكبر من المشاهدات التي تصل بالملايين إذ أنه تم استبعاد مصطفى سعد "ميسي"من قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز .

ويعد سبب استبعاد سعد عن هذه المواجهة التي ستذاع بعد قليل ، أن اللاعب المصري قام بنشر صورة له عبر حسابه بموقع التواصل "انستجرام" أشار فيها إلى وجوده في القائمة التي ستخوض المواجهة لأول مرة وهو ما أثار غضب الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر ليُغادر فندق الإقامة ، فيما تفاعل الالاف من الأشخاص على هذه التغريدة .

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المتابع همام علق على مشاهدة ماتش الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم : الظلم ظلمات يا بشر.. فرحان فيها ايه.. كل الدعم للفربق والمدرب والإدارة بالكامل ، كولر مش مدرب ده راجل جاي بهدم في الاهلي اللعيبة كله مش عايزينه ده بيستعبط اتمني يكون عمل كدا والله عشان اللاعب المصري مش بيلعب غير بالعين الحمرا شاريين لاعب بملايين كي يخرج بره القائمة عشان الإدارة تتبسط ولما مش محتاجين جايبينه ليه اللي كان بيميز لا عيب الاهلي عن اي فرقه تانية هي الشخصية يعني يبقي في مهريا اعلي منهم لكن شخصيتهم بتفرق وده اللي ناقص الاهلي حاليا ".

سامح علق : " دا اخرك تعمل دكر على العيال الصغيرة إنما المعلمين اللي زي قفشه وغيره ولا تقدر تتكلم معاهم مدير فني شخصيته ضعيفة والخسارة الحقيقية ان تكون جنة عرضها السموات والأرض ليس لك مكان فيها.. نسأل الله أن يصلح حالنا وجعلني الله وإياكم من أهل الجنة ، وان شاء الله بتكاتف الجميع الأهلي هيرجع يفرح جمهوره ويرجع ثقة الجمهور في الإدارة كلنا مع بعض الأهلي هيرجع بإذن الله ".

وفي نهاية المقالة التي تحدث بها فريق حول مشاهدة ماتش الأهلي وبيراميدز بث مباشر HD يلا شوت واون سبورت بدون تقطيع اليوم الاثنين 2-1-2022 نتمنى أن تكون قد نالت اعجابكم مع الطيب المشاهدة مع الاهل والاحباب .