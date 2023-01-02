صحفي "إسرائيلي": نتنياهو تحدث مع "بن غفير" بشأن اقتحام الأقصى

ذكرت مصادر عبرية، مساء اليوم الاثنين، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تحدث مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وأوضح الصحفي "الإسرائيلي"، أن حديث نتنياهو مع بن غفير جاء محاولة لإقناعه بالتراجع عن اقتحام المسجد الأقصى لكن دون فائدة.

وكانت حذرت هيئات محلية ودولية من مخاطر وتداعيات تنفيذ مخططات اقتحام المسجد الأقصى الاسبوع المقبل من قبل وزير الأمن القومي الإرهابي بن غفير وجماعات المستوطنين بحماية قوات الشرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي لفرض التقسيم الزمني والمكاني في المسجد الأقصى والسماح بتدنيسه عبر إقامة الصلوات الطقوس التلمودية .