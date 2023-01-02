"البرلمان العربي" يستنكر تصعيد حكومة الاحتلال للاستيطان في الضفة

استنكر البرلمان العربي محاولات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة تصعيد الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، واعتبر أن هذه الممارسات تمثل تحديا سافرا لقوانين المجتمع الدولي، محذرا من خطورة تداعياتها ما ينذر بالمزيد من موجات العنف، وتفجير الأوضاع في المنطقة.

ودعا البرلمان العربي، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف المخططات الاستيطانية للحكومة الإسرائيلية، خاصة التصعيد الاستيطاني بمدينة القدس المحتلة، في محاولة لتغيير المعالم الجغرافية والتاريخية للمدينة بهدف تهويدها، والانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك.

وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي للتخلي عن الصمت والتصدي لهذه الجرائم العنصرية، وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم تحقيقاً للعدالة وإنصافاً للشعب الفلسطيني الذي تمارس بحقه كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتنزع أرضه وتهدم منازله عنوة على مرأى ومسمع من العالم أجمع.