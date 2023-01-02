ما هي أعراض الكوليرا ؟

بدأ العديد من المواطنين بالتساؤل عن اعراض الكوليرا وخاصة بعد أكدت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين 2/1/2023، أن فلسطين خالية من الكوليرا.

وأوضحت الوزارة في تصريح مقتضب، أن الارتفاع الأخير إقليمياً ودوليًا يزيد من الحاجة لاتخاذ تدابير وقائية للحفاظ على السلامة العامة ومنع تفشيه".

وتعاني العديد من الدول العربية المجاورة خاصةً لبنان والأردن من مرض الكوليرا.

وعن اعراض الكوليرا :

أولاً : الإسهال يحدث الإسهال الناتج عن الكوليرا فجأةً وقد يسبِّب فقدانًا كبيرًا لسوائل الجسم — قد يصل لربع غالون (حوالي 1 لتر) في الساعة. عادةً ما يبدو الإسهال الناتج عن الكوليرا باهتًا، وحليبيًّا ويشبه مياه الأرز.

ثانياً : الغثيان والقيء يحدث القيء في المراحل الأولى من الكوليرا ويمكن أن يدوم لساعات.

ثالثاً : الجفاف يحدث الجفاف بعد ساعات من ظهور أعراض الكوليرا وتتراوح حدته من بسيط لحاد. فقدان 10% أو أكثر من وزن الجسم يعني حدوث جفاف حاد.

من مؤشرات وأعراض الجفاف بسبب الكوليرا سهولة الاستثارة، والإرهاق، وغور العينين، وجفاف الفم، والعطش الشديد، وجفاف وذبول الجلد الذي عند قرصه يعود ببطء لموضعه الأصلي، قلة التبوُّل أو انعدامه، انخفاض ضغط الدم، واضطراب ضربات القلب.